Запиши разность чисел 60 и 26: сумму чисел 60 и 26.Увеличь разность на 56: уменьши сумму ??а 46.Найди значения каждого выражения.
Математика
Запиши разность чисел 60 и 26: сумму чисел 60 и 26.Увеличь разность на 56: уменьши сумму ??а 46.Найди значения каждого выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-26+56=90 60+26-46=40
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