Запиши разность чисел 60 и 26: сумму чисел 60 и 26.Увеличь разность на 56: уменьши сумму ??а 46.Найди значения каждого выражения.

Математика

Запиши разность чисел 60 и 26: сумму чисел 60 и 26.Увеличь разность на 56: уменьши сумму ??а 46.Найди значения каждого выражения.

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