Запиши решение задач в виде одного выражения и вычисли и запиши ответ 4 одинаковые тетради и ручка стоят 92руб. на сколько дороже тетрадь чем ручка если ручка стоит 12руб.
Математика
Запиши решение задач в виде одного выражения и вычисли и запиши ответ 4 одинаковые тетради и ручка стоят 92руб. на сколько дороже тетрадь чем ручка если ручка стоит 12руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(92-12):4-12=8 руб дороже тетрадь чем ручка
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