Запиши решение задач в виде одного выражения и вычисли и запиши ответ 4 одинаковые тетради и ручка стоят 92руб. на сколько дороже тетрадь чем ручка если ручка стоит 12руб.

Математика

Запиши решение задач в виде одного выражения и вычисли и запиши ответ 4 одинаковые тетради и ручка стоят 92руб. на сколько дороже тетрадь чем ручка если ручка стоит 12руб.

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