Запиши решение задачи с помощью буквенного выражения. Стоимость 6 одиннаковых тетрадей a руб. Сколько надо заплатить за b таких тетрадей?

Математика
Запиши решение задачи с помощью буквенного выражения. Стоимость 6 одиннаковых тетрадей a руб. Сколько надо заплатить за b таких тетрадей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
руб. стоимость 1 тетради руб стоимость b тетрадей 1- 4 класс: 1. а:6 руб стоит 1 тетрадь 2. (а:6)*b руб стоимость b тетрадей
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