Запиши решение задачи с помощью буквенного выражения. Стоимость 6 одиннаковых тетрадей a руб. Сколько надо заплатить за b таких тетрадей?

Математика

Запиши решение задачи с помощью буквенного выражения. Стоимость 6 одиннаковых тетрадей a руб. Сколько надо заплатить за b таких тетрадей?

Автор: Гость