Запиши різницю таких чисел зменшуване k, а відємник виражений часткою чисел b і 10. Знайди значення різниці, якщо k=200, b=180

Математика
Запиши різницю таких чисел зменшуване k, а відємник виражений часткою чисел b і 10. Знайди значення різниці, якщо k=200, b=180
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) k-b:10 - різниця таких чисел:зменшуване k,а від'ємник виражений часткою чисел b і 102) якщо k=200,b=180, то k-b:10=200-180:10=200-18=182

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