Запиши с помощью фигурных скобок множество двузначных чисел кратных 11. 3 класс

Математика
Запиши с помощью фигурных скобок множество двузначных чисел кратных 11. 3 класс
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Гость:
{11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99}
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