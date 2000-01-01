Запиши с помощью цифр числа две тысячи, три тысячи двести восемнадцать , шесть тыс??ч сорок пять, восемь тысяч пять , десять тысяч, шестьсот два, пятьсот тысяч четыреста , семьсот тысяч .

Математика

Запиши с помощью цифр числа две тысячи, три тысячи двести восемнадцать , шесть тыс??ч сорок пять, восемь тысяч пять , десять тысяч, шестьсот два, пятьсот тысяч четыреста , семьсот тысяч .

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