Запиши самое маленькое число которое можно составить из цифр 7,0,6,4.каждая цифра ис??ользуется в записи числа только один раз.
Математика
Запиши самое маленькое число которое можно составить из цифр 7,0,6,4.каждая цифра ис??ользуется в записи числа только один раз.
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Самое маленькое число которое можно составить из цифр 4067
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