Запиши самое маленькое число которое можно составить из цифр 7,0,6,4.каждая цифра ис??ользуется в записи числа только один раз.

Математика

Запиши самое маленькое число которое можно составить из цифр 7,0,6,4.каждая цифра ис??ользуется в записи числа только один раз.

Автор: Гость