Запиши следующие глаголы, дописывая недостающие формы лица. Определи вид глаголо??, На какое спряжение указывают окончания? Закипишь - закипаешь

Русский язык
Запиши следующие глаголы, дописывая недостающие формы лица. Определи вид глаголо??, На какое спряжение указывают окончания? Закипишь - закипаешь
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