Запиши слова , для которых данные слова являются проверочными. Обозначь часть сло??а, в которых находятся орфограмма.
Русский язык
Запиши слова , для которых данные слова являются проверочными. Обозначь часть сло??а, в которых находятся орфограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глядеть(корень) тишина(корень) листья(корень) реки(корень) кончается(корень) бежать(корень) шитьё(корень) сказать(корень) писать(корень) вязать(корень) смотреть(корень) варил(корень) лизать(корень)
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