Запиши слова , для которых данные слова являются проверочными. Обозначь часть сло??а, в которых находятся орфограмма.

Русский язык

Запиши слова , для которых данные слова являются проверочными. Обозначь часть сло??а, в которых находятся орфограмма.

Автор: Гость