Запиши слова распределяя их в три столбика по склонениям Корабль гость гостья мышь мышка посуда кастрюля счастье саша клей акварель велосипед корзина Андрей окно изба солнце тётя юноша компьютер столица

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Запиши слова распределяя их в три столбика по склонениям Корабль гость гостья мышь мышка посуда кастрюля счастье саша клей акварель велосипед корзина Андрей окно изба солнце тётя юноша компьютер столица

Автор: Гость