Запиши слова распределяя их в три столбика по склонениям Корабль гость гостья мышь мышка посуда кастрюля счастье саша клей акварель велосипед корзина Андрей окно изба солнце тётя юноша компьютер столица

Русский язык
Запиши слова распределяя их в три столбика по склонениям Корабль гость гостья мышь мышка посуда кастрюля счастье саша клей акварель велосипед корзина Андрей окно изба солнце тётя юноша компьютер столица
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
корабль-2    гость-2   гостья-1  мышь-3  мышка-1  посуда-1  кастрюля-1  счастье-2   саша-1  клей-2  акварель-3  велосипед-2  корзина-1  Андрей-2  окно-2 изба-1  солнце-2  тетя-1  юноша-1  компьютер-2 столица-1
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