Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того в какой части слова находится орфограмма. слова:зонтик (о)мыши (по)домам добежать (в) доме отлёт дворник прогулка глазной полевой.
Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того в какой части слова находится орфограмма. слова:зонтик (о)мыши (по)домам добежать (в) доме отлёт дворник прогулка глазной полевой.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 столбик - зонтик 2 столбик- в доме, по домам,полевой, прогулка, ом ыши 3 столбик-добежать,отлёт 4 столбик - глазной,дворник