Запиши слова в скобках во мн.ч. И. п. Выдели у них окончания. Найди имена прилагател??ные . стрелками покажи словосочетание , в которые они входят. над ними укажи род, число и падеж. в этот зимний день с утра ? Это с кем гостей...

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Запиши слова в скобках во мн.ч. И. п. Выдели у них окончания. Найди имена прилагател??ные . стрелками покажи словосочетание , в которые они входят. над ними укажи род, число и падеж. в этот зимний день с утра ? Это с кем гостей знакомят (сестра ), (няня ), (доктор). Найди слова с орфограммой безударный гласный в корне слова, проверяемый ударением. орфограмму подчеркни синим карандашом.

Автор: Гость