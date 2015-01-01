запиши слова в таблицу распределяя их по столбикам :в земле, из земляники,в поле, за стеклом, о стекольщике, в больнице, больной, от боли. у печки, в печах, выпекает, с песней, в санях, в санках, в ночи, к ночи, ночу...

запиши слова в таблицу распределяя их по столбикам :в земле, из земляники,в поле, за стеклом, о стекольщике, в больнице, больной, от боли. у печки, в печах, выпекает, с песней, в санях, в санках, в ночи, к ночи, ночует. 1 столбик- орфограмма в корне слова 2 столбик- в окончании слова 3 столбик- в корне и окончании слова