Запиши слова, вставь пропущенные буквы.Объясни их написание. травы-тр... ва,кольца-к...льцо,окно-...кно,земли-з...мля,реки-р...ка,зимы-з...ма,вёсны-в...сна,воды-в...да,дров-др...ва,страны-стр...на,плечи-пл...чо,стёкла-ст...кло...
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Запиши слова, вставь пропущенные буквы.Объясни их написание. травы-тр... ва,кольца-к...льцо,окно-...кно,земли-з...мля,реки-р...ка,зимы-з...ма,вёсны-в...сна,воды-в...да,дров-др...ва,страны-стр...на,плечи-пл...чо,стёкла-ст...кло,гнёзда-гн...здо,пятн-п...тно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Травы-трАвы кольца-кОльцо окно-Окно реки-рЕка зтмы-зИма земли-зЕмля вёсны-вЕсна воды-вОда дров-дрОва страны-стрАны плечи- пчЕчо стёкла-стЕкло гнёзда-гнЕздо пятно-пЯтно
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