Запиши слова второй рамки, располагая их по алфавиту. На какие две группы можжно разделить эти слова? ( теч?, пострич?,береч?, помоч?,сжеч?,)
Разное
Запиши слова второй рамки, располагая их по алфавиту. На какие две группы можжно разделить эти слова? ( теч?, пострич?,береч?, помоч?,сжеч?,)
Ответ(ы):
Гость:
Без приставки: течь, беречь, помочь. С приставкой: постричь, сжечь.
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