Запиши слова второй рамки, располагая их по алфавиту. На какие две группы можжно разделить эти слова? ( теч?, пострич?,береч?, помоч?,сжеч?,)

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Запиши слова второй рамки, располагая их по алфавиту. На какие две группы можжно разделить эти слова? ( теч?, пострич?,береч?, помоч?,сжеч?,)

Автор: Гость