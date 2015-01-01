Запиши слова. выдели в приставках орфограммы гласных и согласных. Распредели приставки в 2 группы - с орфограммой гласного и орфограммой согласного. Какие приставки записаны в обе группы? Отполз, обсудил, подпрыгнул, всадник...

Гость: Гость:

1.(с орфограммой гласного) Отполз - приставка от-, обсудил - приставка об-, подпрыгнул - приставка под-,улов - приставка у-, подумал - приставка по-, наследник - приставка на-, перевод - приставка пере-, заметный - приставка за-, выход - приставка вы-, осмотр - приставка о-, дослушал - приставка до-, промокашка - приставка про- 2.отполз - приставка от-, обсудил - приставка об-, подпрыгнул - приставка под-, всадник - приставка в-, сделал - приставка с-, надпись - приставка над-.