Запиши словами числа 9 11 17 18 30 58 70 80 500 800 и составь с ними словосочитания отметь корнив числительных
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Запиши словами числа 9 11 17 18 30 58 70 80 500 800 и составь с ними словосочитания отметь корнив числительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девять,одиннадцать,семнадцать,восемнадцать,тридцать,пятьдесят восемь,семьдесят,восемьдесят,пятьсот,восемьсот. Словосочетания: 1)Девять картин 2)Одиннадцать цветков 3)Семнадцать двоек 4)Восемнадцать кошек 5)Тридцать конфет 6)Пятьдесят восемь книг 7)Семьдесят карандашей 8)Восемьдесят детей 9)Пятьсот учащихся 10)Восемьсот округов
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