Запиши словами числа 9 11 17 18 30 58 70 80 500 800 и составь с ними словосочитания отметь корнив числительных

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Запиши словами числа 9 11 17 18 30 58 70 80 500 800 и составь с ними словосочитания отметь корнив числительных

Автор: Гость