Запиши слова,обозначающие признаки предметов. Виноград(какой?)... Вишня(какая?)... Морковь(какая?)... Смородина(какая?)... Яблоко(какое?).. Груша(какая?)... Слива(какая?)...
Запиши слова,обозначающие признаки предметов. Виноград(какой?)... Вишня(какая?)... Морковь(какая?)... Смородина(какая?)... Яблоко(какое?).. Груша(какая?)... Слива(какая?)...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
виноград вкусный, сладкий, зрелый, крупный вишня сладкая, вкусная морковь красная, вкусная смородина полезная, черная, красная яблоко спелое, наливное , зеленое, красное груша сладкая, спелая, вкусная слива кислая, спелая, вкусная