Запиши словосочетания и вопросы к именам существительным.укажи падеж имен существительных.Прийти из школы,съехать с горы,оказаться от друзей,подбежать к маме,покатился мимо дуба,идти по берегу,дать отзыв,смотреть в окно,встрети...

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Запиши словосочетания и вопросы к именам существительным.укажи падеж имен существительных.Прийти из школы,съехать с горы,оказаться от друзей,подбежать к маме,покатился мимо дуба,идти по берегу,дать отзыв,смотреть в окно,встретиться с братом, выпиливать лобзиком,рассказать о море,варить в кастрюле.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийти( откуда?) из школы(родительный падеж), съехать(с чего? откуда?) с горы(род. падеж) , отказаться ( от кого?) от друзей( род.п.), подбежать(к кому?) к маме(дательный падеж), покатился (мимо чего?) мимо дуба( род п.), идти ( по чему?) по берегу( дат. п.), дать ( что?) отзыв( винительный п.), смотреть ( во что?) в окно( вин.п.), встретиться( с кем?) с братом( творительный п.), выпиливать( чем?) лобзиком( творительный п.), рассказать ( о чём?) о море( предложный падеж), варить ( в чём?) в кастрюле( предложный п.)
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