Запиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы ё или о. пш...нная каша тонкач ж...рдочка спелый крыж...вник паштет тз печ...нки ж...лтый сигнал светлофора шумное ш..у ч...рствый хлеб крупные ж..луди кофта с капюш...ном

Русский язык

Запиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы ё или о. пш...нная каша тонкач ж...рдочка спелый крыж...вник паштет тз печ...нки ж...лтый сигнал светлофора шумное ш..у ч...рствый хлеб крупные ж..луди кофта с капюш...ном

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