Запиши сумму выражений а+98 и 49 х+32 и y+13 m-98 и n+56 

Математика
Запиши сумму выражений а+98 и 49 х+32 и y+13 m-98 и n+56 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а + 98 + 49 = а + 147 х + 32 + у + 13 - х + у + 45 m - 98 + n + 56 = m + n - 42
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