Запиши суммы двух одинаковых однозначных чисел.Составь и запиши разности,связанные с каждой суммой.Найди их значения
Математика
Запиши суммы двух одинаковых однозначных чисел.Составь и запиши разности,связанные с каждой суммой.Найди их значения
Ответ(ы):
Гость:
11 17 ___ ____ 5+6 = 11 6+11 = 17 6+5 = 11 11+6=17 11-5 = 6 17-6 = 11 11-6 = 5 17 - 11 = 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Решить примеры. 1 пример. Увеличить в 32 раза сумму чисел 3629 и 2816 2 пример. Уменьшить на 6889 произведение чисел 26 и 2569
Математика
Велосипедист был в пути 3 часа, после чего ему осталось проехать 48 км, С какой скоростью ехал велосипедист если весть путь равен 84 км?