Запиши суммы двух одинаковых однозначных чисел.Составь и запиши разности,связанные с каждой суммой.Найди их значения

Математика
Запиши суммы двух одинаковых однозначных чисел.Составь и запиши разности,связанные с каждой суммой.Найди их значения
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Гость:
11                                                                    17 ___                                                                ____ 5+6 = 11                                                   6+11 = 17 6+5 = 11                                                   11+6=17 11-5 = 6                                                    17-6 = 11  11-6 = 5                                                    17 - 11 = 6                              
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