Запиши суммы двух одинаковых однозначных чисел.Составь и запиши разности,связанные с каждой суммой.Найди их значения

Математика

Запиши суммы двух одинаковых однозначных чисел.Составь и запиши разности,связанные с каждой суммой.Найди их значения

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