Запиши суммы, в которых одно из слагаемых равно 5, найди их значения. составь разно??ти, в которых вычитаемое равно 5. найди их значения.
Математика
Запиши суммы, в которых одно из слагаемых равно 5, найди их значения. составь разно??ти, в которых вычитаемое равно 5. найди их значения.
Ответ(ы):
Гость:
4+5=9 6+5=11 7+5=12 9-5=4 11-5=6 12-5=7
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