Запиши суммы, в которых одно из слагаемых равно 5, найди их значения. составь разно??ти, в которых вычитаемое равно 5. найди их значения.

Математика
Запиши суммы, в которых одно из слагаемых равно 5, найди их значения. составь разно??ти, в которых вычитаемое равно 5. найди их значения.
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Автор: Гость
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Гость:
4+5=9    6+5=11 7+5=12   9-5=4 11-5=6  12-5=7
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