Запиши суммы, в которых одно из слагаемых равно 5, найди их значения. составь разно??ти, в которых вычитаемое равно 5. найди их значения.

Математика

Запиши суммы, в которых одно из слагаемых равно 5, найди их значения. составь разно??ти, в которых вычитаемое равно 5. найди их значения.

Автор: Гость