Запиши трехзначные числа ,у которых еденицы в 3 раза меньше ,чем десятки,а десятки в 3 раза меньше ,чем сотни.Сколько таких чисел можно записать?
Математика
Запиши трехзначные числа ,у которых еденицы в 3 раза меньше ,чем десятки,а десятки в 3 раза меньше ,чем сотни.Сколько таких чисел можно записать?
Ответ(ы):
Гость:
931 начинаем с конца.пусть последнее число (в единицах) будет 1, значит число десятков1*3=3 и число сотен 3*3=9 больше чисел трехзначных не может быть, так как мы получили в сотнях 9 .(больше некуда)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Используя закон аддитивности количества информации, решите задачу о билете в кинотеатр со следующим дополнительным условием : в кинотеатре 4 зала. ...
Обществознание
Химия
Составьте уравнение реакции и подберите коэффициенты методом электронно-ионного баланса. Используя полуреакции. Сульфид железа(2) + азотная кислота...
Литература
Математика
Э не заполняет полностью таблицу числами от 1 до 100 Запиши числа закрытые фигурами . и запиши в таблицу числа 49 58 37 60 71 85
Литература