Запиши трехзначные числа ,у которых еденицы в 3 раза меньше ,чем десятки,а десятки в 3 раза меньше ,чем сотни.Сколько таких чисел можно записать?

Математика
Запиши трехзначные числа ,у которых еденицы в 3 раза меньше ,чем десятки,а десятки в 3 раза меньше ,чем сотни.Сколько таких чисел можно записать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
931 начинаем с конца.пусть последнее число (в единицах) будет 1, значит число десятков1*3=3 и число сотен 3*3=9 больше чисел трехзначных не может быть, так как мы получили в сотнях 9 .(больше некуда)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
фонетический разбор слов жираф
Ответить
Информатика
Используя закон аддитивности количества информации, решите задачу о билете в кинотеатр со следующим дополнительным условием : в кинотеатре 4 зала. ...
Ответить
Обществознание
Как нацти дела по душе
Ответить
Химия
Составьте уравнение реакции и подберите коэффициенты методом электронно-ионного баланса. Используя полуреакции. Сульфид железа(2) + азотная кислота...
Ответить
Литература
Что такое троекра тные повторы
Ответить
Математика
Э не заполняет полностью таблицу числами от 1 до 100 Запиши числа закрытые фигурами . и запиши в таблицу числа 49 58 37 60 71 85
Ответить
История
5 цитат по книге "Письма тёмных людей"
Ответить
Алгебра
Чему равен объём V куба со стороной a
Ответить
Окружающий мир
Под каким названием эта битва вошла в историю России? напиши его
Ответить
Литература
Порівняння сихізмундо і гамлета
Ответить