Запиши три верных равенства в которых число 180 является делимым . Площадь прямоугольника 48 см . Найди ширину прямоугольника если его длина 8 см. В подарке 2 шоколадки а конфет на 4 штуки больше. Сколько конфет в восьми таких ...

Математика

Запиши три верных равенства в которых число 180 является делимым . Площадь прямоугольника 48 см . Найди ширину прямоугольника если его длина 8 см. В подарке 2 шоколадки а конфет на 4 штуки больше. Сколько конфет в восьми таких подарках.

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