Запиши три верных равенства в которых число 180 является делимым . Площадь прямоугольника 48 см . Найди ширину прямоугольника если его длина 8 см. В подарке 2 шоколадки а конфет на 4 штуки больше. Сколько конфет в восьми таких ...
Математика
Запиши три верных равенства в которых число 180 является делимым . Площадь прямоугольника 48 см . Найди ширину прямоугольника если его длина 8 см. В подарке 2 шоколадки а конфет на 4 штуки больше. Сколько конфет в восьми таких подарках.
Ответ(ы):
Гость:
1 задача: 1) 48:8=6(см)- ширина 2 задача: 1) 2+4=6(к)-в 1 подарке конфет 2) 6•8=48(к)- в 8 подарках конфет
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