Запиши цифрами числа встречающиеся в тексте света мечтает попробовать семьсот тридцать пять тысяч восемьсот три вида шоколада интересно возможно ли ребенку прочитать один миллиард сказок

Математика
Запиши цифрами числа встречающиеся в тексте света мечтает попробовать семьсот тридцать пять тысяч восемьсот три вида шоколада интересно возможно ли ребенку прочитать один миллиард сказок
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