Запиши цифрами числа встречающиеся в тексте света мечтает попробовать семьсот тридцать пять тысяч восемьсот три вида шоколада интересно возможно ли ребенку прочитать один миллиард сказок

Математика

Запиши цифрами числа встречающиеся в тексте света мечтает попробовать семьсот тридцать пять тысяч восемьсот три вида шоколада интересно возможно ли ребенку прочитать один миллиард сказок

Автор: Гость