Запиши в таблицу примеры животных, которых можно разводить в домашних. условиях звери ,рыбы, рептилии ,земноводные, пернатые
Запиши в таблицу примеры животных, которых можно разводить в домашних. условиях звери ,рыбы, рептилии ,земноводные, пернатые
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Звери: кролики, хомяки, хорьки, кошки, србаки. Рыбы: можно разводить практически всех аквариумных рыбок. Рептилии (пресмыкающиеся):жаба, лягушка, хамелеон, неядовитый уж, черепаха. Земноводные:тритон, саламмандра, Пернатые: канарейка, попугай,