Запиши в виде двойного неравенства: а) число 7 больше 6 и меньше 10 б) число 83 больше 80 и меньше 90 д) число хбольше числа у и меньше числа z

Математика

Запиши в виде двойного неравенства: а) число 7 больше 6 и меньше 10 б) число 83 больше 80 и меньше 90 д) число хбольше числа у и меньше числа z

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