Запиши в виде примера и вычисли,обоснуй наличие или отсутствие скобок в полученных примерах. А Вычесть из 1000 сумму чисел 245 и 457 .)Б вычесть 833 из суммы чисел 803 и 97,)В найти половину разности чисел 615 и 375.)Г Сложить ...

Математика
Запиши в виде примера и вычисли,обоснуй наличие или отсутствие скобок в полученных примерах. А Вычесть из 1000 сумму чисел 245 и 457 .)Б вычесть 833 из суммы чисел 803 и 97,)В найти половину разности чисел 615 и 375.)Г Сложить 110 с половиной этого числа....сложи полученные ответы и узнаешь сколько сортов роз выращивают в ботаническом саду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1000-(245+457) б) 803+97-833 в) (615-375):2 г) 110+110:2=165
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