Запиши в виде примера и вычисли,обоснуй наличие или отсутствие скобок в полученных примерах. А Вычесть из 1000 сумму чисел 245 и 457 .)Б вычесть 833 из суммы чисел 803 и 97,)В найти половину разности чисел 615 и 375.)Г Сложить ...

Математика

Запиши в виде примера и вычисли,обоснуй наличие или отсутствие скобок в полученных примерах. А Вычесть из 1000 сумму чисел 245 и 457 .)Б вычесть 833 из суммы чисел 803 и 97,)В найти половину разности чисел 615 и 375.)Г Сложить 110 с половиной этого числа....сложи полученные ответы и узнаешь сколько сортов роз выращивают в ботаническом саду

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