Запиши вопросы к глаголам. Укажи, в какой форме употреблен каждый глагол. Подчеркни главные члены предложения. 1)Старый под молотом звенит и поет 2)Дикие животные сами добывают себе корм 3)После купания ты сразу заснёшь. 4)...

Русский язык

Запиши вопросы к глаголам. Укажи, в какой форме употреблен каждый глагол. Подчеркни главные члены предложения. 1)Старый под молотом звенит и поет 2)Дикие животные сами добывают себе корм 3)После купания ты сразу заснёшь. 4)Дружок я расскажу тебе сказку 5)Мы с друзьями часто ходим на каток

Автор: Гость