Запиши вопросы к глаголам. Укажи, в какой форме употреблен каждый глагол. Подчеркни главные члены предложения. 1)Старый под молотом звенит и поет 2)Дикие животные сами добывают себе корм 3)После купания ты сразу заснёшь. 4)...

Русский язык
Запиши вопросы к глаголам. Укажи, в какой форме употреблен каждый глагол. Подчеркни главные члены предложения. 1)Старый под молотом звенит и поет 2)Дикие животные сами добывают себе корм 3)После купания ты сразу заснёшь. 4)Дружок я расскажу тебе сказку 5)Мы с друзьями часто ходим на каток
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Звенит (что делает?) наст.вр.   поет (что делает?) наст.вр. 2) Добывают (что делают?) наст.вр. 3) Заснешь (что сделаешь?) буд.вр. 4) Расскажу (что сделаю?) буд.вр.  5) Ходим (что делаем?) наст.вр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лексическое значение слова РЖАВОЙ
Ответить
Математика
Как сравнить 3.4 и 3.38? помогите пожалуйста! Мне надо срочно..
Ответить
Математика
Задача номер 1306 . Решите please
Ответить
Биология
Факторы среды обитания бурого медведя влияющиее на его жизнь 5 класс
Ответить
Українська література
Допоможіть мені треба план до казки "Говорюща Риба"
Ответить