Запиши вопросы к глаголам. Укажи, в какой форме употреблен каждый глагол. Подчеркни главные члены предложения. 1)Старый под молотом звенит и поет 2)Дикие животные сами добывают себе корм 3)После купания ты сразу заснёшь. 4)...
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Запиши вопросы к глаголам. Укажи, в какой форме употреблен каждый глагол. Подчеркни главные члены предложения. 1)Старый под молотом звенит и поет 2)Дикие животные сами добывают себе корм 3)После купания ты сразу заснёшь. 4)Дружок я расскажу тебе сказку 5)Мы с друзьями часто ходим на каток
Ответ(ы):
Гость:
1) Звенит (что делает?) наст.вр. поет (что делает?) наст.вр. 2) Добывают (что делают?) наст.вр. 3) Заснешь (что сделаешь?) буд.вр. 4) Расскажу (что сделаю?) буд.вр. 5) Ходим (что делаем?) наст.вр.
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