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запиши всі двоцифрові числа у яких кількість десятків у два рази менша ніж кількість одиниць
запиши всі двоцифрові числа у яких кількість десятків у два рази менша ніж кількість одиниць
Ответ(ы):
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13,24,35,46,57,68,79
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