запиши всі двоцифрові числа в яких кількість десятків на 3 більша від кількості одиниць

запиши всі двоцифрові числа в яких кількість десятків на 3 більша від кількості одиниць

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30...41...52...63...74...85...96                                      .
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