Запиши все возможные двузначные числа от 30 до 100,в которых число десятков га 2 больше числа единиц
Математика
Запиши все возможные двузначные числа от 30 до 100,в которых число десятков га 2 больше числа единиц
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