Запиши выделенные слова в форме множественного числа выдели основу и окончание к??знец молодец жеребец дворец леденец
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Запиши выделенные слова в форме множественного числа выдели основу и окончание к??знец молодец жеребец дворец леденец
Ответ(ы):
Гость:
Кузнец-Ы, молодц-Ы, жеребц-Ы, дворц-Ы, леденц-Ы
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