Запиши выражение: частное разности чисел 100011 и 99996 и числа 3. Найди его значение.

Запиши выражение: частное разности чисел 100011 и 99996 и числа 3. Найди его значение.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(100011-99996)/3=5 вот и весь ответ
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