Запиши выражение: частное разности чисел 100011 и 99996 и числа 3. Найди его значения

Запиши выражение: частное разности чисел 100011 и 99996 и числа 3. Найди его значения

Ответ(ы):

Ответил Гость:
100011-99996+3 решите сами))
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