Запиши выражение и найди его значение сумма симел а и 2 при а=30 как решать
Разное
Запиши выражение и найди его значение сумма симел а и 2 при а=30 как решать
Ответ(ы):
Гость:
Сумма чисел а и при а=30 30+2=32
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