Запиши выражение на обычном языке, используя математические термины (a5) 2
Разное
Запиши выражение на обычном языке, используя математические термины (a5) 2
Ответ(ы):
Гость:
Разность чисел а и 5 умноженная на 2! Вот и все:)
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