Запиши выражения и вычески его значение.разность произведения чисел 328 и 374и числа 4648
Математика
Запиши выражения и вычески его значение.разность произведения чисел 328 и 374и числа 4648
Ответ(ы):
Гость:
328х374-4648 По действиям: 328х374=122672 и 122672-4648=118024
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