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Запиши выражения , найти их значения из суммы 420 и 30 вычти 200
Запиши выражения , найти их значения из суммы 420 и 30 вычти 200
Ответ(ы):
Ответил Гость:
420+30=450 450-200=250
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