Запиши выражение и найди их значения. сумма чисел А и 4 при А=50:53:9 разность чисел ?? и 4 при А=54:57:13

Математика

Запиши выражение и найди их значения. сумма чисел А и 4 при А=50:53:9 разность чисел ?? и 4 при А=54:57:13

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