Запиши выражение и найди их значения. сумма чисел А и 4 при А=50:53:9 разность чисел ?? и 4 при А=54:57:13
Математика
Запиши выражение и найди их значения. сумма чисел А и 4 при А=50:53:9 разность чисел ?? и 4 при А=54:57:13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма чисел а и 4 равна 50 + 4 =54 53+4=57 9+4=13 разность чисел а и 4 равна 54-4=50 57-4=53 13-4=9
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