Запиши вырожение и вычисли их значения .сумму чисел 63и 12 разделить на три.разность чисел 37и 18 умножить на 4.из числа вычесть частное чисел 54 и 3.к 19прибавить произведения чисел 7и3

Математика

Запиши вырожение и вычисли их значения .сумму чисел 63и 12 разделить на три.разность чисел 37и 18 умножить на 4.из числа вычесть частное чисел 54 и 3.к 19прибавить произведения чисел 7и3

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