Запиши вырожение и вычисли их значения .сумму чисел 63и 12 разделить на три.разность чисел 37и 18 умножить на 4.из числа вычесть частное чисел 54 и 3.к 19прибавить произведения чисел 7и3
Математика
Запиши вырожение и вычисли их значения .сумму чисел 63и 12 разделить на три.разность чисел 37и 18 умножить на 4.из числа вычесть частное чисел 54 и 3.к 19прибавить произведения чисел 7и3
Ответ(ы):
Гость:
(63+12):3=25 (37-18)*4=76 число-54:3(не написано какое число) 19+7*3=40
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