Запишіть частку у вигляді дробу і ввиділіть з отриманого дробу цілу і дробову час??ини 1) 9:4; 2)48:7; 3) 43:12

Математика

Запишіть частку у вигляді дробу і ввиділіть з отриманого дробу цілу і дробову час??ини 1) 9:4; 2)48:7; 3) 43:12

Автор: Гость