Запишіть наведені слова парами так, щоб спочатку йшло запозичене слово, а потім його український відповідник. Нюанс, аплодисменти, експеримент, оголошення, орфографія.

Українська мова
Запишіть наведені слова парами так, щоб спочатку йшло запозичене слово, а потім його український відповідник. Нюанс, аплодисменти, експеримент, оголошення, орфографія.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Нюанс - відтінок,  аплодисменти - оплески,  експеримент - спроба,  оголошення - об"ява,  орфографія - правопис.
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