Запишіть наведені слова парами так, щоб спочатку йшло запозичене слово, а потім його український відповідник. Нюанс, аплодисменти, експеримент, оголошення, орфографія.
Українська мова
Запишіть наведені слова парами так, щоб спочатку йшло запозичене слово, а потім його український відповідник. Нюанс, аплодисменти, експеримент, оголошення, орфографія.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нюанс - відтінок, аплодисменти - оплески, експеримент - спроба, оголошення - об"ява, орфографія - правопис.
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