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Запишите 1-4 названия произведений среди героев которых есть яблоня.
Запишите 1-4 названия произведений среди героев которых есть яблоня.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
катюша , мешок яблок ,
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