Запишите: 1) все простые числа,которые более 22 и меньше 38; 2) все составные числа, которые больше 60 и меньше 78.

Математика
Запишите: 1) все простые числа,которые более 22 и меньше 38; 2) все составные числа, которые больше 60 и меньше 78.
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Гость:
3.5.7.11 .13.17.19.23.29 .31.37.41.43.47.49. и други
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