Запишите: 1) все простые числа,которые более 22 и меньше 38; 2) все составные числа, которые больше 60 и меньше 78.

Математика

Запишите: 1) все простые числа,которые более 22 и меньше 38; 2) все составные числа, которые больше 60 и меньше 78.

Автор: Гость