Запишите 5 слово словосочетаний с прилагательные множественного числа в родительном и предложном падежах
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Запишите 5 слово словосочетаний с прилагательные множественного числа в родительном и предложном падежах
Ответ(ы):
Гость:
Больших проблем, прекрасных встреч, приятных разговоров, умных детей, зеленых листьев- Р.п О вкусных пироженых, о красивых нарядах, о новых сапогах, о голубых облаках, о лучших друзьях-П.п
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