Запишите числа 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 в строку так, чтобы из любых двух соседних чисел одно делилось бы на другое.

Математика
Запишите числа 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 в строку так, чтобы из любых двух соседних чисел одно делилось бы на другое.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,3,6,2,8,4,1,7 как-то так, я буду рада если сделаешь как лучший  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пжжж...Все уравнения
Ответить
Русский язык
Из приведённого ниже предложения выпишите все словосочетания со связью согласов??ние: взрослый птички долго и беспокойно кружились над вылетевший п...
Ответить
История
Укажите лишнее имя в ряду , свой выбор поясните 1Шуйский Отрепьев Годунов Скуратов 2 Разин Меньшиков Пугачёв Болотников.
Ответить
Информатика
VBA.Разработать макро функцию с одним параметром n, который рассчитываться по указному ниже выражению(n > = 1). В функции нельзя использовать ...
Ответить
Английский язык
I was sixteen when I got my 6_____job. The man who 7______ our local supermarket was one of my 8______ friends. She 9______ him that I was hardwork...
Ответить