Запишите числа 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 в строку так, чтобы из любых двух соседних чисел одно делилось бы на другое.
Математика
Запишите числа 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 в строку так, чтобы из любых двух соседних чисел одно делилось бы на другое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,3,6,2,8,4,1,7 как-то так, я буду рада если сделаешь как лучший
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Из приведённого ниже предложения выпишите все словосочетания со связью согласов??ние: взрослый птички долго и беспокойно кружились над вылетевший п...
История
Укажите лишнее имя в ряду , свой выбор поясните 1Шуйский Отрепьев Годунов Скуратов 2 Разин Меньшиков Пугачёв Болотников.
Информатика
VBA.Разработать макро функцию с одним параметром n, который рассчитываться по указному ниже выражению(n > = 1). В функции нельзя использовать ...