Запишите числа -7: -3,2: -0,8; 9; 0; 21; 7 в виде дроби со наменателями

Запишите числа -7: -3,2: -0,8; 9; 0; 21; 7 в виде дроби со наменателями

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-7 ---- 1 -3 ---- 1 остальное так же
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