Запишите число 100 а)6-ю одинаковыми цифрами б)9-ю одинаковыми цифрами Пожалуйста помогите :))) кто решит дам 30 баллов
Математика
Запишите число 100 а)6-ю одинаковыми цифрами б)9-ю одинаковыми цифрами Пожалуйста помогите :))) кто решит дам 30 баллов
Ответ(ы):
Гость:
(111-11)*1=100 или (5+5)*5+(5+5)*5=100 11*11-11-(11-1)=100
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